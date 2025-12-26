Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.287,84 %-0,43
        DOLAR 42,9251 %0,11
        EURO 50,5795 %0,07
        GRAM ALTIN 6.231,89 %0,99
        FAİZ 37,78 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 103,25 %4,21
        BITCOIN 88.663,00 %0,93
        GBP/TRY 57,9044 %-0,33
        EUR/USD 1,1776 %-0,07
        BRENT 62,29 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 10.189,15 %0,99
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara ulaştı - Merak Edilenler Haberleri

        Makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara ulaştı

        Türkiye'nin makine ihracatı yılın 11 ayında, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarak 26 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Makine ihracatı 11 ayda 26 milyar dolara ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Makine İhracatçıları Birliğinden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artarak 26 milyar dolara ulaştı.

        İhracatta tonaj açısından yaşanan yüzde 6,9'luk gerilemeye rağmen, kilogram başına ortalama fiyatın 8,1 dolarla tarihi seviyesini koruması değer bazında artışı beraberinde getirdi. Kasım itibarıyla son 12 aylık ihracat 28,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

        Ocak-kasım döneminde Almanya'ya yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 5,3 artarak 2,9 milyar dolara ulaşırken, onu 1,7 milyar dolarla yüzde 6,7'lik yükselişin yaşandığı ABD izledi.

        REKLAM

        Makine ihracatı Irak'ta yüzde 8,4 düşüşle 670 milyona gerilerken, Suriye'ye makine satışlarının yüzde 183 artarak 134 milyon dolara ulaşması dikkat çekti.

        "TÜRKİYE 'MADE İN EU' TANIMINA DAHİL EDİLMELİ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel ölçekte süregelen parasal sıkılaşma politikalarının kontrollü olarak gevşemeye başladığı bu dönemde açıklanan verilerin, dünya sanayi üretimi üzerinde çok yönlü baskının devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

        Finansman maliyetlerini olumlu etkileyecek küresel gelişmelere bağlı olarak 2026 yılı için iyimser beklentilerin arttığına işaret eden Karavelioğlu, ABD ve Avro Bölgesi'ndeki imalat verilerini değerlendirdi.

        Karavelioğlu, bazı sektörlerde ekipmanların Avrupa'da üretilme oranını yüzde 70'e kadar çıkarmayı hedefleyen "Sanayi Hızlandırma Yasası" etrafındaki tartışmalara işaret ederek, "Rekabetçiliğin bir ayağı korumacılıksa bir ayağının da maliyet kontrolü olduğunun bilinciyle AB'nin stratejik bir partner ve Gümrük Birliğinin bir ortağı olarak Türkiye'yi de 'Made in EU' tanımına dahil etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Kutlu Karavelioğlu, ABD'nin tetiklediği ticaret savaşları neticesinde Çin'in bu ülkeye ihracatının yüzde 29 daraldığını belirterek, Çin'in AB ve Türkiye gibi stratejik pazarlara yönelerek 1 trilyon dolar gibi dış ticaret fazlası üretmeyi başardığını anlattı.

        Çin'in makine ihracatında sağladığı artışa değinen Karavelioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Çin'in makine ihracatındaki artış dünyada yüzde 8, Türkiye'de ise yüzde 13,4 seviyelerinde. Bu durum haksız rekabet tartışmalarını yalnızca fiyat değil teknoloji, veri güvenliği ve sanayi politikası boyutlarıyla da derinleştiriyor. Türkiye açısından bu konjonktürün gerektirdiği adımlardan ilki, AB ile derin entegrasyonun sağladığı sanayi ve tedarik zinciri bağlarını koruyarak eşit rekabet koşullarını savunmak. İkinci adım ise Çin ile rekabette sürdürülebilir bir denge kurabilmek için inovasyonu, AR-GE'yi, stratejik teknolojileri ve yerli üretim kapasitesini sistematik biçimde güçlendiren bir sanayi politikasını kararlılıkla uygulamak."

        MAİB Başkanı Karavelioğlu, ekim sonu itibarıyla genel imalat sanayisi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,3 arttığını, buna karşın makine üretiminde yüzde 6,1'lik daralma yaşandığını belirterek, bu durumun sektörün genel sanayi eğiliminden belirgin biçimde ayrıştığını ortaya koyduğunu vurguladı.

        Yılın ilk üç çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 6,2 arttığına değinen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

        "Buna rağmen kapasite kullanım oranının ekimde yüzde 63,9'a gerileyerek tarihin en düşük seviyelerinde seyretmesi, yatırımların daha çok ithal makinelerle karşılandığını gösteriyor. Bu tablo makine sektöründe rekabet gücünün korunması ve fiyatlama gücünün yeniden kazanılması için finansmana erişimin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve ithalata bağımlılığı azaltacak politikaların aciliyetini ortaya koyuyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fedon: Vicdan azabı çekiyorum

        Fedon, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında samimi itiraflarda bulundu. Eşine yaşattığı kötü günler nedeniyle vicdan azabı çektiğini ifade eden şarkıcı; "Günahlarımın bedelini de ödedim" ded

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        Meclis komisyonunda Kartalkaya için taslak rapor
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?