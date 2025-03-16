Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının mart ayında yatacağı tarih merak ediliyor. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Mart ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılırken, hak sahipleri mart ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI MI?
Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor. Ancak 15-16 Mart hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Pazartesi günü itibariyle yapılması bekleniyor. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
YENİ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI MART 2025 NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.