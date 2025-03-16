Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula

        Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan evde bakım maaşlarının mart ayında yatacağı tarih merak ediliyor. Bakan Göktaş tarafından yapılacak açıklamayla birlikte, evde bakım maaşı ödemeleri sorgulanabilecek. Peki, 2025 Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mart ayı evde bakım maaşlarının yatırılacağı tarih, her ay olduğu gibi bu ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeler, illere göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılırken, hak sahipleri mart ayı ödemelerinin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, Mart ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        2

        MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI MI?

        Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

        Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor. Ancak 15-16 Mart hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Pazartesi günü itibariyle yapılması bekleniyor. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

        Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

        4

        YENİ ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI MART 2025 NE KADAR OLDU?

        Evde bakım maaşına yapılan zam belli oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik başlatılan evde bakım yardımı ile aylık ortalama 542 bin engelli vatandaşın desteklendiğini vurgulayan Göktaş, 2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım yardımının 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Trump'tan VOA kararı
        Trump'tan VOA kararı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Yeğeni tarafından öldürüldü
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Suriye Devrimi'nin 14. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Kartal'dan Konya'da sert düşüş!
        Sırbistan'da dev protesto
        Sırbistan'da dev protesto
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü