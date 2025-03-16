Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 2025 Mart evde bakım maaşı yatan iller sorgula

MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI MI?

Mart ayı evde bakım aylıkları ödemeleri, normal ödeme programında yatırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin erken yatacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.

Ödemeler, 15’i ile 31’i arasında hesaplara aktarılıyor. Ancak 15-16 Mart hafta sonuna denk geldiği için ödemelerin Pazartesi günü itibariyle yapılması bekleniyor. İllere göre ödemeler farklı tarihlerde yatırılacak. Evde bakım maaşının hesaplarda olup olmadığını kontrol etmek isteyenler ise e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulama yapabilirler.