Maaşlara yansıyan zam sonrasında artış gösteren evde bakım maaşının güncel tutarı merak edilirken vatandaşlar bir yandan evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...