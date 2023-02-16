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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 16 Şubat 2023

Evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırmaları şubat ayının ortalarına gelinmesiyle hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını yapan kişilere yapılan sosyal yardım ödemelerinden evde bakım maaşının yatırıldığı iller ve zamlı evde bakım maaş tutarı merak ediliyor. İşte detaylar...

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  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    Maaşlara yansıyan zam sonrasında artış gösteren evde bakım maaşının güncel tutarı merak edilirken vatandaşlar bir yandan evde bakım ödemelerinin ne zaman yatırılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak ve ne kadar oldu? İşte 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 16 ŞUBAT LİSTESİ

    Evde Bakım Maaşları 62 ilde yattı. İşte Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi:

    1- İstanbul

    2- İzmir

    3- Tokat

    4- Nevşehir

    5- Bolu

    6- Kocaeli 

    7- Sivas

    8- Kayseri

    9- Tekirdag 

    10- Mersin

    11- Kırşehir

    12- Antalya 

    13- Amasya

    14- Kahramanmaraş

    15- Sakarya 

    16- Isparta

    17- Mardin

    18- Samsun 

    19- Şanlıurfa

    20- Bursa

    21- Van 

    22- Rize

    23- Adana

    24- Hatay 

    25- Gaziantep

    26- Tunceli

    27- Aksaray 

    28- Malatya

    29- Ankara

    30- Balıkesir 

    31- Aydın

    32- Konya

    33- Erzincan 

    34- Afyonkarahisar

    35- Nigde

    36- Sinop 

    37- Eskişehir

    38- Adıyaman 

    39- Mugla 

    40- Osmaniye

    41- Çanakkale

    42- Zonguldak 

    43- Edirne

    44- Erzurum

    45- Kırklareli 

    46- Kütahya

    47- Denizli

    48- Gümüşhane

    49- Yozgat

    50- Kars

    51- Yalova 

    52- Ardahan

    53- Düzce

    54- Diyarbakır 

    55- Siirt

    56- Kırıkkale

    57- Manisa 

    58- Bartın

    59- Uşak

    60- Bilecik 

    61- Burdur

    62- Çorum  
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2023

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 2022 yılında aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor. Evde bakım maaşına gelen zam sonrasında 2023 yılında güncel tutar 4 bin 337 TL oldu.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

     
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi
  • Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Şubat 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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