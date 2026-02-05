Evde iskender nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı iskender tarifi

İskender kebap, Türk mutfağının en sevilen ve en özel lezzetlerinden biridir. Bursa mutfağından çıkan bu eşsiz yemek ince dilimlenmiş döner eti, tereyağlı domates sosu, kızarmış pideler ve yoğurt eşliğinde servis edilir. Dışarıda yemesi keyifli olsa da evde yapılan iskender, daha ekonomik ve içeriği kontrol edilebilir olduğu için son yıllarda oldukça popüler hâle gelmiştir. Evde iskender yaparken dönerin hazırlanışından sosuna kadar her aşama büyük önem taşır. Doğru yöntemlerle hazırlandığında ev yapımı iskender damaklarda iz bırakan bir lezzet sunar. İşte evde iskender tarifi ve malzemeleri…

EVDE İSKENDER NASIL YAPILIR?

Evde iskender nasıl yapılır? İskenderin ev yapımı versiyonu için ilk etapta döner etinin hazırlanması gerekir. Ev ortamında döner, tavada veya fırında pişirilerek hazırlanabilir. Dana eti ya da tercihe göre tavuk eti ince dilimler hâlinde kesilir ve özel baharatlarla marine edilir. Marine edilen etler, tavada yüksek ateşte mühürlenerek pişirilir. Ardından şu adımlar izlenebilir;

Pideler küp küp doğranır ve hafifçe kızartılır.

Ardından tereyağlı domates sosu hazırlanır.

Servis aşamasında pideler tabağın altına yerleştirilir, üzerine etler eklenir, yoğurtla birlikte sıcak sos ve eritilmiş tereyağı gezdirilir. Bu aşamalar doğru uygulandığında evde iskender yapmak oldukça pratik hâle gelir. EVDE İSKENDER MALZEMELERİ Ev yapımı iskender yapımı için kullanılan malzemeler oldukça temel ve ulaşılabilirdir. Ana malzemeler aşağıda verilmiştir; Dana dönerlik et veya tavuk eti

Pide veya bayat ekmek

Yoğurt

Domates püresi veya rendelenmiş domates

Tereyağı

Sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

İsteğe bağlı kekik ve kimyon Malzemelerin taze olması, iskenderin lezzetini doğrudan etkiler. Ayrıca yoğurt ve tereyağı, yemeğin karakterini belirleyen önemli unsurlardır. EVDE İSKENDER TARİFİ Evde iskender tarifi uygulaması için ilk adım eti marine etmektir. Şu adımlar takip edilebilir; İnce dilimlenen etler yoğurt, sıvı yağ ve baharatlarla en az birkaç saat dinlendirilir.

Daha sonra tavada yüksek ateşte hızlıca pişirilir.

Etlerin suyunu salmadan pişmesi lezzet açısından önemlidir.

Domates sosu için tereyağı eritilir.

Domates püresi eklenir ve kısık ateşte sos kıvam alana kadar pişirilir.

Pideler küp şeklinde doğranıp hafifçe kızartılır.

Serviste pidelerin üzerine etler ve yanına yoğurt eklenir.

En son sıcak sos ve eritilmiş tereyağı gezdirilerek ev yapımı iskender servise hazır hâle getirilir. Afiyet olsun! EVDE İSKENDER KALORİSİ NE KADAR? Peki evde iskender kalorisi ne kadar? Ev ortamında hazırlanan iskenderin kalori miktarı kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Ortalama bir porsiyon ev yapımı iskender yaklaşık 600 ya da 800 kalori arasında olabilir. Tereyağı ve et miktarı arttıkça kalori değeri de yükselir. Püf Nokta: Daha hafif bir iskender hazırlamak isteyenler, tereyağı miktarını azaltabilir veya yağsız yoğurt tercih edebilir. Evde yapıldığı için porsiyon kontrolü sağlamak da mümkündür.

EVDE İSKENDER PÜF NOKTALARI Evde iskender yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Örneğin etlerin çok ince kesilmesi, döner lezzetini yakalamak için önemlidir. Marine süresi ne kadar uzun olursa etler o kadar yumuşak olur. Sosun çok yoğun veya çok sulu olmamasına dikkat edilmelidir. Ek olarak şunlara da dikkat edilebilir; Pidelerin fazla kızartılmaması sosu güzelce çekmesini sağlar.

Yoğurdun süzme ve oda sıcaklığında olması yemeğin lezzetini önemli ölçüde artırır.

Son olarak tereyağı mutlaka en son aşamada ve sıcak olarak dökülmelidir. Bu küçük detaylar, ev yapımı iskenderi tam kıvamında bir lezzete dönüştürür. İSKENDER SOSU NASIL YAPILIR? İskender sosu nasıl yapılır? Bu yemeğin karakteristik lezzetini veren en önemli unsurlardan biri özel sosudur. İskender sosu, basit malzemelerle hazırlanmasına rağmen doğru oranlar kullanılmadığında istenen sonucu vermeyebilir. Evde iskender sosu hazırlamak için öncelikle kaliteli bir tereyağı tercih edilmelidir. İşte iskender sosu yapma aşamaları; Tereyağı tavada kısık ateşte eritilir. Bu aşamada yanmamasına dikkat edilir.

Ardından rendelenmiş domates ya da domates püresi eklenir. Bunlar, birkaç dakika karıştırılarak pişirilir.

Sosun lezzetini artırmak için bir miktar tuz ve isteğe bağlı olarak çok az karabiber eklenebilir.

Sosun fazla yoğun olmaması, pidelerin ve etin üzerine kolayca yayılmasını sağlar.

Kısık ateşte kısa süre kaynatılan sos, ocaktan alınmadan hemen önce bir parça daha tereyağı eklenerek parlaklık kazandırılabilir. Hazırlanan bu sosun sıcak servis edilmesi, iskenderin lezzetini tamamlayan önemli bir detaydır. FIRINDA İSKENDER YAPILIR MI? Peki fırında iskender yapılır mı? Bu yöntemle hazırlanan iskender de birçok kişiye göre oldukça lezzetlidir. Fırında iskender, özellikle kalabalık sofralar için oldukça pratik bir yöntemdir. Böyle bir yöntemle yapılan iskender, klasik sunuma göre biraz farklı olsa da lezzet açısından tatmin edici sonuçlar verir. İşte yapım aşamaları;