Evde krema tarifi, nasıl yapılır?

Evde krema nasıl yapılır? Sağlıklı ve tasarruf isteyen kişilere orijinalinden hiçbir farkı olmayan bu tarifimiz sizler için.
Evde krema malzemeleri:
- 1 su bardağı tam yağlı inek sütü
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 3-4 damla limon suyu
- 1 tutam tuz
Evde krema yapımı hazırlanışı:
- Süt dışında bütün malzemeleri derin bir kâseye koyun ve karıştırın.
- Yavaş yavaş süt ekleyin ve mikserle önce kısık devirde sonra da yüksek devirde 10 dakika kadar çırpın.
- Kremanız bu işlemden sonra hazır olacaktır.
- Kremanız koyu olursa yeterli kıvama gelmesi için süt ekleyebilirsiniz.
- Sütü kıvamında ekleyin fazla eklerseniz buzdolabına koyduğunuz zaman katılaşabilir.
- Kremanızı buzdolabında 3 saat saklayın veya bir kavanoz da 2 gün içerisinde tüketilmelidir.
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