Acem pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Acem pilavı nasıl yapılır? Acem pilavı çok doyurucu a vitamini bakımından yüksek havuç içeriği olan bir pilav çeşidimizdir. Acem pilavı tarifi işte karşınızda.
Acem pilavı malzemeleri:
- 100-150 gram kuşbaşı et
- 2-3 adet havuç
- 1 kâse pirinç
- 1 adet soğan
- Tuz
- Sıvı yağ
- Birkaç damla limon suyu
Acem pilavı yapılışı:
- Etimizi bir tencereye alıyoruz çok az suyla kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz.
- Pirincimizin üzerine kaynamış suyu ekletip bekliyoruz.
- Etlerimiz suyunu çekip piştikten sonra üzerine yağımızı ve ince kıydığımız soğanları ekliyoruz.
- 3-5 dakika kavurduktan sonra uzun uzun doğradığımız havuçlarımızı ekliyoruz.
- 3-5 dakika kadar havuçlarımızı kavuruyoruz.
- Kavurulmuş havuçların üzerine 2 kâse kadar su ekliyoruz.
- Birkaç damla limon sıkıyoruz.
- Pilavımızın suyu kaynayınca ıslatmış olduğumuz pirinçleri soğuk suda iyicene yıkayıp tenceremizin içerisine ekliyoruz.
- Pilavımız suyunu çekince dinlenmeye bırakıyoruz afiyet olsun.
Acem pilavının püf noktaları:
- Pirinçlerinizi 20 dakika kadar sıcak tuzlu suda bekletin. Bu yöntem pirinçlerinizin nişastasının gitmesini sağlayacaktır.
- Pilavınızın içerisinde dolmalık fıstık ve kuş üzümü de ekleyebilirsiniz.
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