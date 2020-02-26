Bademli Kurabiye Nasıl Yapılır? Çıkış noktası Yunanistan olarak bilinen Bademli Kurabiye uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Un kurabiyesinden farklı olarak yapılan işlem un ve bademi önceden kavuruyor olmamızdır. Beş çayının dostu bademli kurabiye misafirlerinizin kendini değerli hissetmesini sağlayacaktır.

Bademli kurabiye malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

180 gram tereyağı

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bademli kurabiye üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

Bademli kurabiyenin yapılışı: