Sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Sütlaç; sütlü tatlılar arasında çok sevilen ve tüketilen bir tatlıdır. Özellikle çocuklar için hem besleyici hem de iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Sütlaç yapımı kolay olan ve fırında sütlaç olarak da hazırlanabilen bir tatlıdır.
Sütlaç tarifi malzemeler:
- 5 çay bardağı pirinç
- 1 litre soğuk süt
- 2 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 litre su
- 2 su bardağı toz şeker
Sütlaç tarifi hazırlanması:
- Pirinç yıkanarak bir tencereye alınır.
- Su ilave edilerek suyu çekene kadar pişirilir.
- Suyu çektikten sonra süt eklenir, kaynamaya bırakılır.
- Bu arada, pirinç unu bir bardak suyla karıştırılıp ezilir.
- Tenceredeki sütten 1-2 kepçe alınarak pirinç ununa eklenir.
- Karıştırılarak tekrar tencereye boşaltılır.
- 10 dakika kaynaması için bırakılır.
- Toz şeker ilave edilerek karıştırılır.
- Bir iki taşım kaynatıldıktan sonra, tencere ocaktan alınır ve kaselere servis edilir.
- Ilıyan sütlaç soğuması için buzdolabına konur.
- Üzerine tarçın serperek servise hazır hale getirilir.
- Afiyet olsun!
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