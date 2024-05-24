Evde orkide yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte orkide bakımına dair ipuçları!

6. KURUMADAN ÖNCE HEMEN ÖNCE SULAYIN

Orkideyi belli bir gün sayısından sonra sulamaktansa orkidenin ne kadar su kullandığına göre sulamak, daha önemlidir. Her birkaç günde bir saksı harcına bir veya iki parmağını hafifce batırın daha sonra parmaklarınızı çekip birbirine sürtün.