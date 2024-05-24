Evde orkide yetiştirirken nelere dikkat etmek gerekir? İşte orkide bakımına dair ipuçları!
Orkideler, zarif ve çekici çiçekleriyle evlerde sıkça tercih edilen bitkilerdir. Ancak, bu çiçeği yetiştirirken dikkatli olmak önemlidir. Orkide bakımında su, ışık ve sıcaklık gibi faktörlerin dengeli bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Sizin için evde orkide bakımına dair ipuçlarını derledik. İşte, detaylar...
Evde orkide yetiştirmek, incelik isteyen ancak büyüleyici sonuçlar elde etmenin keyfini yaşatan bir uğraştır. Orkideler, zarafetleri ve çarpıcı çiçekleriyle evinize doğanın muhteşem bir dokunuşunu getirir. Ancak, bu egzotik bitkilerin bakımı, sabır ve dikkat gerektirir. Başarılı bir orkide bakımı için öncelikle doğru ortamın sağlanması önemlidir. İşte evde orkide bakımının tüyoları...
1. SU TAHLİYE DELİKLERİ OLAN SAKSILAR KULLANIN
Fazla suyun saksıdan kolaylıkla akıp gidebilmesi için orkide saksılarında su tahliye delikleri olması gerekiyor. Aksi takdirde kök çürümesi çiçekleri öldürebilir. Zemine su gelmemesi için saksı altlığı kullanabilirsiniz.
2. ORKİDELER İÇİN HAZIRLANMIŞ SAKSI HARCI TEMİN EDİN
Ağaç kabuğu ve yosun bazlı saksı harçlarından birini seçebilirsiniz. Ağaçaz kabuğu bazlı bir harç suyu iyi bir şekilde tahliye eder ve aşırı sulamanın önlenmesine yardımcı olur ancak çabuk bozulabilir. Yosun bazlı bir harç ise nemi çok daha iyi tutar fakat sulamanın dikkatli yapılmasını zorunlu kılar ve sık sık saksı değişimi gerektirir.
3. MÜMKÜNSE SAKSILARINI GÜNEYE VEYA DOĞUYA BAKAN PENCERELERİN YANINA KOYUN
Orkideler, gelişmek için güçlü fakat direkt gelmeyen güneş ışığına ihtiyaç duyar. Orkidenin yeteri miktarda ve yoğunlukta güneş ışığı aldığından emin olmak için yapabiliyorsanız onu güneye veya doğuya bakan pencerelerin yakınına koyun. Pencereleriniz sadece batıya bakıyorsa orkidenin yanmasını önlemek için üzerini bir tülle örtebilirsiniz.
4. EVİNİZİ 16 - 24 DERECE ARASINDA TUTUN
Orkideler orta sıcaklıkta gelişir ve aşırı soğukta ölebilir. Doğru sıcaklık derecesi orkide türüne göre değişmekle birlikte genel olarak gece evinizi 16 derecenin üstünde tutmaya çalışın. Gündüz ise 7-8 derece daha sıcak olabilir.
5. HAFİF BİR HAVA DOLAŞIMI SAĞLAYIN
Orkideler evin içinde olduğundan onları sağlıklı tutmak için hava akışı sağlamalısınız. Nemli geçen aylarda hafif bir esinti sağlamak için evin pencerelerini açabilirsiniz. Bunun dışında havanın ağırlaşmasını ve durağanlaşmasını önlemek için düşük ayarda bir tavan ya da ayaklı vantilatörden yararlanabilirsiniz.
6. KURUMADAN ÖNCE HEMEN ÖNCE SULAYIN
Orkideyi belli bir gün sayısından sonra sulamaktansa orkidenin ne kadar su kullandığına göre sulamak, daha önemlidir. Her birkaç günde bir saksı harcına bir veya iki parmağını hafifce batırın daha sonra parmaklarınızı çekip birbirine sürtün.
Parmaklarınızda herhangi bir nem hissetmiyorsanız suyu saksı harcının üzerine döküp suyun emilmesine izin vererek orkideleri hafifçe sulayın. Birkaç dakika sonra saksı tabağına veya altlığına fazla suyu boşaltın. Şeffaf saksı kullanmak bu süreye karar vermenizde yardımcı olabilir.
7. EVİNİZDEKİ NEM ORANINA DİKKAT EDİN
Orkideler yüzde 40 ile yüzde 60 arasındaki nemli ortamlarda en iyi sonucu verir. Bahçecilik malzemeleri satan bir yerden eviniz için bir nemölçer satın alabilirsiniz. Nem yüzde kırktan az ise birkaç kez orkidelerin üstüne su sıkabilirsiniz.
8. ZAYIF SAPLARI KESİN
Phalaenopsis diğer adıyla "moth orkidesi" hariç orkideler aynı saptan bir daha çiçek vermez. Bir Phalaenopsis orkideniz varsa çiçek öldükten sonra sapı, alttan 2. boğumun hemen üstünden veya sapın gövdeyle birleşme yerinden kesin. Yalancı soğanı olan orkide türleri için sapı yalancı soğanın hemen üstünden kesin.
9. ÇİÇEKLENME DÖNEMLERİNDE GÜBRELEYİN
Çiçek açtığı dönemlerde orkidenizi beslemek için gübrenizi sulandırmak suretiyle ayda bir kere kullanın. Gübreleme işleminin ardından birkaç gün sulamayın aksi takdirde besinler suyla beraber akıp gider.
10. ÇİÇEK BİTİ OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİN
Kabuklı ve pamuklı bitlerin belirtisi olarak yapışkan yapraklar ve kül rengi küf görüyorsanız dikkat etmeniz gerekir. Hem yaprakların hem de çiçek saplarının üstündeki ve altındaki gözle görülebilir böcekleri çıkarmak için ellerinizi kullanabilirsiniz.
Kaynak: wikiHow