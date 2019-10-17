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Evde sigara böreği tarifi, nasıl yapılır?

Pratik yapımıyla herkesin severek tükettiği sigara böreği kahvaltı sofralarında sıcak çayın yanında iyi gidiyor. Her an kolaylıkla yapabileceğimiz sigara böreği nasıl yapılıyor sorusuna yanıt verdik. Devamı tarifimizde...

Sigara böreği tarifi, nasıl yapılır?

Sigara böreği hem pratik olması hem de çok fazla sevilmesinden ötürü sık yapılan bir börektir. Sigara böreği özellikle çocuklar için sık sık yapılır.

Sigara böreği tarifi malzemeleri:

  • Hazır yufka( isteğe göre miktar ayarlanabilir)
  • Böreklik çökelek
  • Maydanoz
  • Dereotu
  • Sıvı yağ

Sigara böreği tarifi hazırlanması:

  • Önce börek için çökelek, kıyılmış maydanoz ve dereotu az tuz ve karabiber bir kapta karıştırılır.
  • Bir yumurtanın beyazı da konulursa tutması açısından iyi olur.
  • Sonra yufkalar üst üste konularak eşit parçalara bölünür.
  • Kalınlık isteğe bağlı ayarlanabilir.
  • İçerisine iç harç konularak kalın kısımdan sarılarak rulo yapılır.
  • Uç kısım az suya batırılır.
  • Tavaya sıvı yağ konulur ve kızartılır.
  • Çıtır çıtır hazırdır.
  • Afiyet olsun.

 

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