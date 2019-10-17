Sigara böreği tarifi, nasıl yapılır?

Sigara böreği hem pratik olması hem de çok fazla sevilmesinden ötürü sık yapılan bir börektir. Sigara böreği özellikle çocuklar için sık sık yapılır.

Sigara böreği tarifi malzemeleri:

Hazır yufka( isteğe göre miktar ayarlanabilir)

Böreklik çökelek

Maydanoz

Dereotu

Sıvı yağ

Sigara böreği tarifi hazırlanması: