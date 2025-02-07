Evden 801 litre kaçak alkol çıktı

Sultangazi'de bir evde 801 litre kaçak alkol ele geçirildi
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir evde 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı
Giriş: 07.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bir evde kaçak alkol satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eve düzenlenen operasyonda, 801 litre şişelenmiş kaçak alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.Ş. (60), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı..png
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