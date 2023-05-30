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DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Denizli'de bir evin çatı katında sahte alkol imalatı yapıldığı tespit etti.

KOM ekipleri, bugün sahte alkol yapılan eve operasyon düzenledi. Evde sahte alkol yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazır halde 519 şişe sahte viski, rakı ve votka, 650 litre etil alkol, 10 bin 671 sahte bandrol, 11 orijinal bandrol, 16 bin 250 adet kaçak alkol yapımında kullanılan boş şişe, 7 bin 332 sahte etiket, 2 bin 818 alkollü içki şişesi kapağı, 2 bin 200 alkollü içki kapak kapüşonu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız 1 av tüfeği, 179 fişek ve alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye'de 'kaçak, sahte alkollü içki imal etme ve ticaretini yapma' suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.