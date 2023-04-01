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Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

Feng Shui, eski bir Çin felsefesidir ve temelde; doğru eşya seçimi ve onları doğru konumlandırmanın uyumuyla yakalanan pozitif enerjiye odaklanır. Bu sayede kişi evinde estetiği yakalayabildiği gibi daha iyi bir ruh hali içerisinde yaşamanı sürdürür.

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  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Mutfağınıza bolca metal ve ahşap ekleyin. Bu, üretkenliği teşvik eder ve aile bağlarını güçlendirir.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Evinize mümkün olduğu kadar bitki ekleyin. Bu dış dünyayı eve getirdiği gibi bitkilerin yarattığı pozitif enerjiden faydalanmanızı da sağlar. 
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Eğer salonunuzda raflar varsa onları eşyalarla doldurmayın, yalnızca anlamlı olan öğeleri kullanın. Feng Shui iç tasarımında dağınıklık ve fazlalığa yer yoktur.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Mutfak dolaplarınız tavana kadar uzanmıyorsa, aralarındaki boşluğu bitkilerle veya mutfak dekoruyla doldurun. Bu sayede tozu ve negatif enerjiyi engelleyebilirsiniz. 
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Evin daha geniş gözükmesi için bazı dekorasyon fikirlerinden yararlanın. Bu, büyümeyi ve genişlemeyi temsil eder. Örneğin; eve daha fazla aydınlatma ekleyebilirsiniz, alanı daha büyütmek için kenara büyük bir bitki ekleyebilirsiniz veya uzun kitap raflarından yararlanabilirsiniz.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Salonunuzdaki kanepe, duvara dayalı olmalı ve kapıyı görmelidir. Bu bir komuta konumudur ve size otorite sağlar.

     
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Güneşlik olarak koyu renkler değil, beyaz keten perdeler tercih edin. Böylece güneş pozitif enerjiyi kesmeden evinize girebilir. 
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Yatak odanızda yatağın hakim olacak konumunu bulun ve yatağı duvara yaslayın ancak yatağın kapıya bakması gerektiğini unutmayın. Koruma ve destek hissi yaratmak için yumuşak köşeli bir yatak başlığı kullanın. Tasarımlarda keskin köşeli ve gerginlik yaratan mobilyalardan uzak durun.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Feng Shui'ye göre eve girişiniz, yaşama giriş şeklinizi temsil eder. Bu yüzden eve giriş yolunuzu açık renklerle donatın ve orayı davetkâr bir hale getirin.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Evin içinde gezerken önünüze çıkan engelleri kaldırın. Feng Shui'de verimlilik çok önemlidir. Örneğin; mutfağa geçerken bir sehpaya çarpıyorsanız bunu kaldırmalısınız.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Feng Shui kurallarına göre, mutfak sağlığınız için en önemli odalardan biridir ve ocak onun kalbidir. Mümkünse ocak ve lavabo yan yana olmamalıdır. Bu, ateş ve su gibi iki element arasında bir çatışma yaratır.
  • Evinizi Feng Shui'ye göre düzenleyebileceğiniz 12 basit tüyo

    Feng shui'de dağınık ve kirli bir oda, taze enerjinin yerini kaplar. Bu yüzden evinizi daima toplu ve temiz tutun.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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