Evlilik vaadiyle 120 bin TL dolandırdılar

Van'da vatandaşları evlilik vaadiyle kandırıp dolandıran 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Meral Yıldız'ın haberine göre, farklı tarihlerde Van merkez ve ilçelerinde 3 kişi, evlilik vaadiyle kandırılıp dolandırıldı. Mağdurların şikayeti üzerine polis harekete geçti. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışma başlattı.
90 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Çalışmalar kapsamında, işyerlerinin giriş/çıkış ve çevresindeki 12 güvenlik kamerası olay öncesi ve sonrasındaki 90 saat incelendi. Şüphelilerin G.S., M.Ş.Y., D.Y. ve Ç.Ö. olduğu tespit edildi.
3 kişiden toplam 120 bin liralık ziynet eşyası aldıkları belirlenen zanlılar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Ç.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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