Juventus'un 2-0'ın rövanşında Atletico'yu Cristiano Ronaldo'nun hat-trick'iyle 3-0 yenerek elemesinin yankıları sürürken eski Juveli Patrice Evra'dan çok konuşulacak bir hareket geldi.

Fransız sol bek, Atletico maçının 5 gün öncesinde eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yaptığı Whatsapp'tan yaptığı sohbetin ekran görüntüsünü Instagram'dan paylaştı.

Ronaldo'nun "Evimizde onları ezeceğiz" ifadesinin dikkat çektiği konuşmanın tamamı ise şöyle:

Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmanız için sana güveniyorum. Senden asla şüphe etmedim. Buradaki insanlar sen ve Juventus'un aldığı her yenilgide beni öldürüyor."

Ronaldo: "Biliyorum. Onları geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz."

Evra: "Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!"

Ronaldo: "Ahahaha"

Evra: "Kardeşim, kendine güvenini hissediyorum. Atletico için dua edelim."