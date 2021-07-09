Evrencan Gündüz'den yeni albüm

"Yaptığım hataların hepsini not aldım" 0:00 / 0:00

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Evrencan Gündüz, son teklisi "Sen de İnanma"nın üstünden çok geçmeden uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü "Anadolu Funk: Vol 1"i, bugün dinleyici ile buluşturuyor.

Gündüz 70'lerde çok popüler olan "Anadolu Rock" sound'unu modern bir yorumla "Anadolu Funk"a dönüştürerek, dinleyiciyi kimsenin birbirine yabancı olmadığı zamanlara götürüyor.

Evrencan Gündüz, "Türk insanının kendini bir aile gibi hissettiği o zamanları hatırlatmak istiyorum. Aslında sahip olduğumuz en büyük güçlerden biri olan birlik ve beraberlik çok şeyi olumlu şekilde değiştirebilir" diyor.

"Anadolu Funk: Vol 1", dinleyiciyi geçmişteki güzel günlere davet ederken Moğollar, Cem Karaca Barış Manço, Yavuz Çetin ve bu ülkeye emek vermiş daha birçok müzisyeni de yad ediyor. Herkesin seveceği bir sentez haline getirdiği müziğiyle dinleyiciye seslenen Evrencan Gündüz, yerel ve Batılı tarzı bir potada eriterek iki müzik arasında pek de fark olmadığını, bu iki ayrı dünyanın bir araya gelebileceğini gösteriyor.

5 yıldan beri bu albümü kurguladığını söyleyen Evrencan Gündüz, "Önceki işlerimde yaptığım hataların hepsini not aldım. Böylece o hataları bu albümde yapmadım. 17 yaşımdan beri bu albüme koymak için beklettiğim şarkılarım vardı" diyor.

Mahalle enerjisini özlediğini söyleyen genç müzisyen, komşunun komşuyu tanımadığı bir dönemde eski değerleri müzik yoluyla hatırlatmak istediğini, bu şekilde herkesi kaynaştırmayı hedeflediğini ifade ediyor.