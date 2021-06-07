"EN BÜYÜK HAYALİM GRAMMY'İ KAZANMAK!"

MAG Dergisi'ne konuşan Gündüz, en büyük hayalinin Grammy'i kazanıp, kendisini izleyen tüm Türk gençlerine Türkçe seslenmek olduğunu belirtti. İşte Evrencan Gündüz'ün öne çıkan açıklamaları:

*Sokak müzisyenliğinden bu yana gençliğimi özverili ve üretken kullanarak hayatımı daha verimli ve kaliteli hale getirmeye çalıştım.