'Kızılcık Şerbeti' ile ekranlara dönüyor!

Evrim Alasya, İstanbul’un köklü okullarından birinde lise müdürü olarak çalışan, Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Çimen (Selin Türkmen) adında iki kızı olan 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.
Kızlarının iyi eğitim almaları ve kariyer sahibi olmaları için hayatını adayan Kıvılcım, Doğa’nın beklenmedik bir anda, aşık olduğu Fatih’le (Doğukan Güngör) evlenmesiyle darbe alıyor.
Aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin, çocukları için bir araya gelmesiyle gelişen çarpıcı olayları konu alan dizide Evrim Alasya canlandırdığı rolünü anlattı.
EVRİM ALASYA: 'KIVILCIM' ÖNYARGILI BİR KADIN
Alasya, Kıvılcım’ı şu sözlerle dile getirdi:
“Kıvılcım katı, sabit fikirli, köşeleri olan önyargılı bir kadın. Hayatın içinde de mesleğinde de kuralları olan ve herkesi, her şeyi kontrol eden mükemmeliyetçi bir kadın. Tabi bu onun kabuğu, dışarıya gösterdiği hali. İçinde her katı insanda olduğu gibi korkak. Kontrolü kaybederse zarar göreceğini düşündüğü için kendini korumaya almış tabii ki de. Travmaları olan bir kadın. Kıvılcım’ı kabuklu haliyle izleyeceğiz. Sonrasında kabuğu kırıldıktan sonra nasıl değiştiğini göreceğiz.”
Kızılcık Şerbeti’nin Konusu:
İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.
Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.
Kızılcık Şerbeti 28 Ekim Cuma akşamı 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!
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