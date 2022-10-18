'Kızılcık Şerbeti' ile ekranlara dönüyor!

Evrim Alasya, İstanbul’un köklü okullarından birinde lise müdürü olarak çalışan, Doğa (Sıla Türkoğlu) ve Çimen (Selin Türkmen) adında iki kızı olan 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.

Kızlarının iyi eğitim almaları ve kariyer sahibi olmaları için hayatını adayan Kıvılcım, Doğa’nın beklenmedik bir anda, aşık olduğu Fatih’le (Doğukan Güngör) evlenmesiyle darbe alıyor.

Aynı doğrulara fakat farklı kültürlere sahip iki ailenin, çocukları için bir araya gelmesiyle gelişen çarpıcı olayları konu alan dizide Evrim Alasya canlandırdığı rolünü anlattı.

EVRİM ALASYA: 'KIVILCIM' ÖNYARGILI BİR KADIN

Alasya, Kıvılcım’ı şu sözlerle dile getirdi:

“Kıvılcım katı, sabit fikirli, köşeleri olan önyargılı bir kadın. Hayatın içinde de mesleğinde de kuralları olan ve herkesi, her şeyi kontrol eden mükemmeliyetçi bir kadın. Tabi bu onun kabuğu, dışarıya gösterdiği hali. İçinde her katı insanda olduğu gibi korkak. Kontrolü kaybederse zarar göreceğini düşündüğü için kendini korumaya almış tabii ki de. Travmaları olan bir kadın. Kıvılcım’ı kabuklu haliyle izleyeceğiz. Sonrasında kabuğu kırıldıktan sonra nasıl değiştiğini göreceğiz.”