Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survıvor her yıl olduğu gibi bu yılda da yarışmacılarıyla çok konuşuluyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Evrim Keklik iddialarıyla izleyenler tarafından merak edildi. Peki Evrim Keklik kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Evrim Keklik biyografisi...

EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 yaşında olan Evrim Keklik İstanbul doğumlu. Spora Fenerbahçe Spor Kulübün'nde voleybol ile başlayan genç yarışması Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünden mezun olan Evrim Keklik, bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapıyor.