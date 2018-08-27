Evsiz adam için topladıkları 400.000 doları harcadıkları iddia edildi
27.08.2018 - 15:27 | Güncelleme: HABERTURK.COM
ABD'de yolda kaldığı gün kendisine son 20 dolarıyla benzin alan evsiz gazi için internette yardım kampanyası başlatan Kate McClure'un topladığı 400 bin doları erkek arkadaşıyla harcadığı iddia edildi
1
1|11
Geçtiğimiz yıl ABD'nin Philadelphia şehrinde Kate McClure isimli bir kadın otoyolda benzinsiz kalınca, Johnny Bobbitt cebindeki son 20 dolarla ona yardım etmişti.
2
2|11
McClure, bu yardımı karşılıksız bırakmamak için erkek arkadaşı Mark D@Amico 'le birlikte Johnny'yi birkaç kez ziyaret etmiş ve ona maddi yardımda bulunmuştu.
3
3|11
Çift dünyayı iyilik kurtaracak mantığıyla yola çıkıp internet üzerinde bir kampanya başlatmıştı. Hikaye büyük gazetelerde haber olunca Johnny için 9 ayda 400.000 dolar toplanmıştı.
4
4|11
Ancak son 10 ay içinde, yardım kampanyasının ardındaki gerçek ortaya çıktı.
5
5|11
Şimdilerde Kate McClure ve erkek arkadaşının, Bobbitt için topladıkları parayı tatillerde harcadıkları, lüks bir araba aldıkları, kumar oynadıkları iddia ediliyor.
6
6|11
Washington Post'ta yer alan habere göre toplanan paralarla Bobbitt'e bir ev ve bir pikap alınması planlanıyordu. Ancak çift, evsiz adama bunun yerine sadece bir karavan satın aldı.
7
7|11
Çiftin Bobbitt'e bir televizyon, iki cep telefonu, elbise, yiyecek ve ikinci el bir araba da aldıkları ifade edildi.
8
8|11
Erkek arkadaş D'Amico, kalan 200 bin doları kendi adına bir mevduat hesabına yatırdığını, Bobbit’in iş bulması ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulması halinde bu parayı iade edebileceğini söyledi.
9
9|11
Bobbit'in avukatı CNN'e yaptığı açıklamada 400 bin doların müvekkilinin eline geçmediğini açıkladı.
10
10|11
Amerikan basını da yardım parasının başka amaçlar için kullanıldığına dair bilgilere ulaştı. Çiftin BMW marka bir araba satın aldığı, lüks tatiller yaptığı, helikopter gezisine katıldığı ortaya çıktı.
11
11|11
Kate McClure'un erkek arkadaşı Mark D'Amico yardım parasından bir miktar parayı 'emekleri' için kullandıklarını söylerken, üç haftadır uyuşturucu kullanmadığını ve hala işsiz olduğunu belirten Bobbitt, çifti açgözlülükle suçladı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.