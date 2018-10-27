Extremadura - Albacete maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig maçında Extremadura ile Albacete, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Extremadura 9 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Albacete 14 puanda ve 8. sırada. Extremadura son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Albacete son 1 mücadelede 1 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 518. İddaa'da Extremadura kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Albacete kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Extremadura son hafta oynanan Albacete maçında 1-2 yenildi.

Albacete, Extremadura karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Extremadura, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Albacete, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Albacete, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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