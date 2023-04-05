En yüksek EYT emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar listesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile emekliliğe hak kazanan 2 milyon 250 bin EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselirken kamu ve özel bankalar da EYT emekli promosyonu kampanyalarında güncelleme yaptı. Emekliler ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) formunda maaş almak istedikleri bankayı seçebilecekler. İşte 2023 en yüksek EYT emekli promosyonu ödemesi yapan bankalar ve kampanyaları...