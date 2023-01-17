EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, aylıkların Şubat ya da Mart’ta hesaplarda olacağını söyledi. Düzenlemenin, Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi.