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Tarih açıklaması! EYT'de ilk maaşlar ne zaman ödenecek?

EYT düzenlemesinde son durum yakından takip ediliyor. Milyonlarca EYT'linin merak ettiği ilk maaş ödemesi tarihi hakkında AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT ile ilgili takvimi açıklarken maaşların yatacağı tarih hakkında detayları duyurdu. İşte, EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi...

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  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    EYT düzenlemesi kapsamında yaş şartının kaldırılmasıyla 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan 2 milyonu aşkın vatandaş emekli olma hakkı kazandı. EYT'de yaşanan son dakika gelişmeleri gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, EYT maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, EYT ilk maaş ödemesi hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    EYT'DE İLK MAAŞ AÇIKLAMASI!

    EYT maaş tarihine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    EYT EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacaklarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak." açıklamasında bulundu.

    Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, aylıkların Şubat ya da Mart’ta hesaplarda olacağını söyledi. Düzenlemenin, Meclis komisyon sürecinin ay sonunu bulabileceğini belirten Bilgin, "Bir ay içerisinde tüm dosyalar sonuca bağlanabilir" dedi.
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

    "2027 YILINDA EMEKLİ OLACAKLAR VAR"

    EYT kapsamına giren, ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, "EYT'li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 bin civarında kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027'de olacaklar var" ifadelerini kullandı.
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri
  • EYT ilk maaş ödeme tarihleri takvimi | EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, meclise geldi mi ve EYT ilk maaş ne zaman verilecek? EYT son dakika gelişmeleri

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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