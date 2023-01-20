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EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İşte cevabı

Emekli zammı öncesi SGK robotu üzerinden maaş hesaplAması yapan EYT'liler, zam sonrası hesaplama yaptıklarında maaşlarında yüzde 30 oranında artış göremedi. Hesaplamadaki eksik artış sonrası EYT'liler "EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte merak edilip araştırılanlar...

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  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? Yüzde 30'luk zam sornası EYT'lilerin olası maaş hesaplmalarında SGK maaş hesaplama robotunda yüzde 30'luk artıştan düşük oranında artış gören EYT'liler bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? EYT'liler eksik zam mı alacak? Merak edilen sorularla ilgili Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'tan açıklama geldi.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    AYNI DURUM HER YIL YAŞANIYOR!

     

    Örneğin, 2021'in Aralık ayında emekli olan 2022 Ocak ayı arasında emekli olan çalışan arasında yüzde 17 fark oluştu. Bu yıl ise bu fark yüzde 10 civarında olacak. Yani her yıl yeni emekli olanların yaşadığı durum bu yıl da gereçli olacak.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    FARKIN NEDENİ, GÜNCELLEME KATSAYISI

    Peki bu fark neden oluşuyor? Emekli aylığı bağlanırken birçok parametre uygulanıyor. Bu parametreler bir araya gelerek emekli maaşı hesaplanıyor. Öncelikle güncel değer hesaplanıp emekli maaşı belirleniyor.

    Örneğin çalışanın aylık prime göre esas çalışma tutarı 10 bin lira olarak hesaplanır aylık bağlam oranı da yüzde 70 olursa bu çalışan 7 bin lira emekli aylığı bağlanıyor.

     
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    Sorun ise en son yıldaki güncellemeden kapsanıyor. Yeni emekliler emekli oldukları andan önce yılık yapılan zam oranına göre maaşları hesaplanarak ilk aylıklarını alıyorlar. Diğer yılın zammı eklenirken de bir önceki yılın güncelleme kat sayısı devreye giriyor. Güncelleme katsayısı ise TÜFE oranı ve milli gelirdeki artışın yüzde 30'undan oluşuyor. Milli gelir Şubat ayında belli olacak. Yıllık enflasyon ise yüzde 64.27 olarak çıktı.

     
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    AYNI ZAM, FARKLI HESAPLAMA ORANI

    Bununla birlikte 2022 zam oranı olan yüzde 78.86 ile güncellenen yeni emekli maaşı hesaplaması, enflasyon rakamına göre yüzde 64.27 düştü. Hesaplamalar arasındaki fark ise bu nedenle ortaya çıktı. Bunun üzerine de yüzde 30 zam eklendi. Yani esasen yüzde 30 zam maaşlara yansıdı ancak yüzde 78.86'lık zam üzerinden hesaplama yerine yeni yılla birlikte yüzde 64.27 üzerinden uygulandığı için maaş hesaplama tutarı değişmiş oldu. 

     
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA|EYT'liler eksik zam mı alacak? SGK maaş hesaplama robotu hatalı mı? İddialar cevabını buldu!

    Dolayısıyla SGK maaş hesaplama robotunda bir hata söz konusu değil. EYT çıkması halinde EYT'liler 2023 yılında maaş hesaplama robotu üzerinde görülen maaşı alacaklar. Özel parametreler eklendiğinde maaşta ufak çaplı değişiklikler ise görülebilecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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