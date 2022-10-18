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EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih netleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika EYT açıklaması geldi. İşte merak edilen tarihle ilgili detaylar...

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    EYT ne zaman çıkacak? EYT düzenlemesinde çalışmaların sona gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli bu sorunun cevabını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların sona ermesiyle birlikte gözler TBMM'ye çevrildi. Bilindiği üzere düzenleme TBMM'de yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek. Peki, EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak? İşte Bakan Bilgin'den konuyla ilgili gelen son dakika açıklama...
  • EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için kritik ay Aralık

    BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI 

    EYT'lilerin durumuyla ilgili çalışmalar hakkında Bilgin şunları söyledi:

    "EYT için kapsamlı bir çalışma yaptık, aralık ayının başında tamamlanmış olacak."
  • EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için kritik ay Aralık

    Çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasının ardından TBMM'ye geleceğini vurgulayan Bakan Bilgin, ""Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
  • EYT ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Meclis'e geliyor! Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için kritik ay Aralık

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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