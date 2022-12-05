CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

EYT'yle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada, "Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." ifadelerini kullandı.