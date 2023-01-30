5 milyon vatandaşımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2 milyon 250 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak edenler tercihini kendisi yapacak. İnşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.