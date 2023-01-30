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EYT son gelişmeler: EYT’de kademeli prim günleri aranacak!

EYT düzenlemesinde prim günlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. TBMM Başkanlığı'na sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2 milyon 250 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. İşte yıllara göre prim gün sayısı sorgulaması...

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  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan herkesin emeklilik hakkı kazanacağını duyurdu. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç'ın konuyla ilgili yazısını ve güncel gelişmeleri haberimizde derledik. İşte EYT'de kademeli prim günleri hakkında merak edilenler...
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    EYT'DE SON DURUM

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu EYT düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu açıkladı. Akbaşoğlu, "Biz bugün teklifimizi sunduk. Resmi Gazete'de yayınlandığında yürürlüğe girecek
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    5 milyon vatandaşımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2 milyon 250 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak edenler tercihini kendisi yapacak. İnşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya Salı veya Çarşamba günü EYT'nin yasalaşmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    AKBAŞOĞLU EYT'Lİ OLMA ŞARTINI AÇIKLADI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

    Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    İşte, Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısından satır başları...

    Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günleri aranacak. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler.

     
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’na tabi olan kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim gününü doldurarak olabilecekler.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    Teklifte kısmi emeklilik ile ilgili bir düzenlemeye ise yer verilmedi.
  • EYT PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT sigortalılık süresi ve prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT'de kademeli prim günleri aranacak!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, teklifin en geç haftaya salı ya da çarşamba günü yasalaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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