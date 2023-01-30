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Tarih açıklandı! EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak EYT düzenlemesinin taslak metni geçtiğimiz günlerde Meclis'e geldi ve imzalar atıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Bu konuda 30 Ocak Pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız." ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

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  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    EYT'de son durum yakından takip ediliyor. EYT kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti milletvekilleri tarafından imzalandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde ilk maaş ödeme tarihleri gündeme geldi. EYT yasasının Meclis'ten geçip yasalaşmasının ardından, gözler ilk maaşların yatacağı tarihe çevrildi. İşte 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihleri...
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    EYT MECLİS'E GELİYOR!

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı. 

    Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı. 
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA YATIRILACAK

    EYT yasasının yürürlüğe girmesi ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayı içerisinde alacak.
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT ilk maaş tarihi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    "EYT'lilerin mart ayının 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum."
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

    8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    SSK için şartlar şu şekilde;

    5.000 gün primi tamamlamak,

    Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

    Bağ-Kur için şartlar şu şekilde;

    Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

    Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

    Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 
  • EYT'DE İLK MAAŞ ÖDEME TARİHİ 2023 | EYT ilk maaş ödemesi ne zaman, hangi ay hesaba yatar, Şubat'ta mı ödenecek?

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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