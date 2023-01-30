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EYT Meclis'e geliyor! SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır?

EYT emekli maaşı hesaplama ekranı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarının netleşmesinin ardından gündeme geldi. EYT düzenlemesiyle 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik hakkı verildi. Meclis'te yerini alan düzenlemeye ilişkin olarak EYT emekli maaşı hesaplama robotu gündemdeki yerini koruyor. İşte, 2023 SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması hakkında merak edilenler...

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  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Yaş şartının kaldırılmasının ardından 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik hakkı tanınırken gözler EYT maaş hesaplama robotuna çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi 30 Ocak Pazartesi günü Meclis'e geliyor. Son dakika gelişmesinin ardından SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplama ekranı gündeme geldi.  Binlerce vatandaş "EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 EYT emekli maaşı hesaplama ekranı robotu...
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    EYT'LİLERİN MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

    8 Eylül 1999'daki yasa değişikliği olmasaydı bu tarihten önce sigorta kaydı olan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkına ulaşacaklardı. Ancak yasa değişikliğiyle sigortalılık süresi değişmese de erkeklerde yılına göre 44'ten 58'e kadınlarda ise 40'tan 56'ya kadar yaş şartı getirildi. Öte yandan prim gün sayıları da 5 bin günden 5 bin 975'e kadar yükseldi. 
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Emeklilikte yaş şartı kapsamı 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlardan kaldırılırsa en az 5 bin günden sigortaya kayıt yıllarına göre 5 bin 975 güne kadar prim ödeme koşulu aranacak. Ancak şuan prim miktarına göre değişmekle beraber SSK'lılarda 7 bin 200, Bağ-Kur'lularda ise 9 bin prim gününde yaş şartını yerine getirip emekli olan çalışanlar en yüksek emekli maaşını (Prim miktarı değişimi hariç) alıyor. 
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    SSK'LI MAAŞLARINDA 5 BİN VE 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ DETAYI

    Ancak EYT ile yaş şartı kalkar zorunlu prim gün sayısı 8 Eylül 1999 öncesindeki gibi 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin gün olduğu için bu prim gün sayısını tamamlamayanların maaşları aynı miktarda prim ödeyen ancak 7 bin 200 ve 9 bin gün prim ödeme şartını yerine getirenlerden daha düşük olacak. 
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    Bu bilgilerle birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya sabitlendiği için EYT çıktığında asgari ücretten prim yatıran bir EYT'li ile 7 bin 200 günü tamamlamış asgari ücretli EYT'linin maaşı aynı olacak. 
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor.

    Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    Cinsiyetiniz,

    Doğum tarihiniz,

    Maluliyetinizi ve erken yaşlanma,

    Hizmete başlama tarihi,

    SSK prim ödeme gün sayınız,     

    Diğer sandıklara ait gün sayınız,

    Askerlik/Sanatçı gün sayınız,      

    Fiili gün sayınız,

    Yurtdışı gün sayınız,       

    3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini girin.

    Gerekli bilgileri girdikten sonra ‘Gönder’ butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!
  • EYT MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU 2023 | SSK, Bağ-Kur, SGK; 4A, 4B, 4C EYT emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım?

     EMEKLİ MAAŞININ NE KADAR OLDUĞU NASIL ÖĞRENİLİR?

    SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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