'Cep telefonunda öyle bir mesaj gördüm ki!'

Ezgi Eyüboğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular günün en çok merak edilenler arasındaki yerini aldı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım bugün tek celsede boşandı. Ezgi Eyüboğlu sosyal medya hesaplarından Yıldırım olan soyadını değiştirdi ve eşi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır.Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmaktadır.

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.