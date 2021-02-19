"HİÇ ESTETİĞİM YOK"

"Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, şunları söyledi:

Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.