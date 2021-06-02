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Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüpoğlu'nun sevgilisi kimdir?

Bir süredir ekranlardan uzak kalan genç oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, uzun zamandır ekranlarda yer almıyordu. Kaan Yıldırım ile boşanan Ezgi Eyüpoğlu, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. İşte Ezgi Eyüpoğlu hakkında merak edilen detaylar...

Ezgi Eyüpoğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüpoğlu'nun sevgilisi kimdir?

Ünlü oyuncu Ezgi Eyüpoğlu, Teşkilat dizisinde rol alıyor. Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüpoğlu özel hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Ezgi Eyüpoğlu kimdir? Ezgi Eyüpoğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

EZGİ EYÜPOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu d. 15 Haziran 1988, İstanbul'da doğdu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

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