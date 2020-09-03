Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti: Çok keyifli bir yaz geçmedi - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ezgi Mola, önceki gün bir süredir birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Mustafa Aksallı ile birlikte Bebek'teki bir otelden çıkarken objektiflere yansıdı.

Boğaz'a karşı baş başa yemek yiyip, sohbet eden çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz aylarda soluğu Çeşme'de alan ikiliden Ezgi Mola, "Koronavirüs salgınına dikkat ederek ve kurallara uyarak hem işlerimizi yaptık, hem de tatilimizi yaptık" derken Aksakallı ise, "Çok keyifli bir yaz geçmedi" ifadelerini kullandı.