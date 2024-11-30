Ezginin Günlüğü ezgileri Zorlu PSM'de

Türkiye’de onlarca şehirde konserler veren Ezginin Günlüğü, Aralık ayında bir konserle müzikseverlerle buluşacak. Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valéry, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi gibi çeşitli düşünür ve dünya şairlerinin şiirlerinden esinlenerek kendi şarkı sözlerini üreten Ezginin Günlüğü 13 Aralık akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde en sevilen şarkılarını seslendirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'da 1982'de kurulan, hem geleneksel halk türküleri hem de grup üyelerinin bestelediği kendi şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Ezginin Günlüğü, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’de onlarca şehirin yanı sıra yurt dışında da Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, İngiltere, Gürcistan, Kıbrıs gibi ülkelerde de birçok kez sahne aldıı. Ezginin Günlüğü konserinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.