Fabrikadaki patlamada acı haber!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre patlamada yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Güven Albayrak (24), 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Albayrak'ın cenazesinin Düzce'nin Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde defnedileceği öğrenildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. REKLAM NE OLMUŞTU? Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından yangın çıkmıştı. Soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralanan 30 kişi sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.