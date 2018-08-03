FAC Team für Wien - Kapfenberg sahaya çıkıyor

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FAC Team für Wien, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Kapfenberg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:20. 3 puanlı FAC Team für Wien 5. sırada bulunuyor, Kapfenberg 3 puana sahip ve 2. sırada. FAC Team für Wien son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kapfenberg, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 194 kodlu maçı oynayanlar; FAC Team für Wien galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Kapfenberg galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

FAC Team für Wien son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 0-2 kazandı.

Kapfenberg ise Ried karşılaşmasında 7-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ