FAC Team für Wien - Wattens maç önü

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FAC Team für Wien, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Wattens takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:10. 4 puanlı FAC Team für Wien 9. sırada bulunuyor, Wattens 4 puana sahip ve 6. sırada. FAC Team für Wien son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wattens son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 178 kodlu maçı oynayanlar; FAC Team für Wien galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Wattens galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

FAC Team für Wien önceki hafta FC Wacker Innsbruck mücadelesinde 0-2 kazandı.

Wattens, Blau-Weiss Linz karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FAC Team für Wien, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Wattens, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wattens 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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