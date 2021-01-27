Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaFACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika... Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti!
ABONE OL

Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü!

Tekirdağ'da kontrolden çıkan tanker, olduğu yerde dönmeye başlayarak karşı şeride geçti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anları, güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi

FACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika... Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti!
Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü!
0:00 / 0:00
İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeki tanker, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda dönmeye başladı.

ŞANS ESERİ KİMSEYE ÇARPMADI

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 300 metre dönen tanker, karşı şeride geçti ve şans eseri kimseye çarpmadan durabildi. Olayı görenler ise şaşkınlıkla nefeslerini tuttu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kimsenin yaralanmadığı olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da ters yönde giden otomobil kamyon ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMTers yönde giderken kamyon ile çarpıştı!
Sultangazi'de hastane otoparkında silahlı saldırı: Amca ve yeğen yaralandı
GÜNDEMHastane otoparkında silahlı saldırı: 2 yaralı
Sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak? Gözler Kabine'de!
GÜNDEMKısıtlamalar kalkacak mı?
Son dakika haberi Yön tabelası devrildi! Araçlar birbirine girdi!
GÜNDEMYön tabelası devrildi! Araçlar birbirine girdi!
İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
GÜNDEMİDO ve BUDO'da sefer iptalleri
MERMİ YAĞDIRDI| Son dakika: Yenge ve yeğenlere saldırı! 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMYengesi ve yeğenlerine kurşun yağdırdı
SUÇÜSÜTÜ! Son dakika: Balıkesir'de telefon çetesine baskın
GÜNDEMTelefon dolandırıcılarına suçüstü operasyon
Son dakika: İstanbul'da DEAŞ'a darbe: 9 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
DONUYORUZ| Kar başlıyor Meteoroloji saat verdi! 27 Ocak HAVA DURUMU İstanbul - Ankara
GÜNDEMMeteoroloji saat verdi! Kar başlıyor!
İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil reklam panolarına çarptı: 2 yaralı
GÜNDEMKontrolden çıkan otomobil reklam panolarına çarptı: 2 ...