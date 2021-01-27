Kaydı, ters döndü, karşı şeride geçti! Faciadan dönüldü! 0:00 / 0:00

İHA

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi arasında insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı’dan Lüleburgaz istikametine doğru seyir halindeki tanker, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiri ve sürücüsünün de bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda dönmeye başladı.

ŞANS ESERİ KİMSEYE ÇARPMADI

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 300 metre dönen tanker, karşı şeride geçti ve şans eseri kimseye çarpmadan durabildi. Olayı görenler ise şaşkınlıkla nefeslerini tuttu.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kimsenin yaralanmadığı olay anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.