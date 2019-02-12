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İstanbul Samandıra'daki, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan, dün akşam üzeri saat 18.17'de kalkış yapan ABD yapımı UH-1 tipi askeri eğitim helikopter, yaklaşık 34 dakika sonra, bilinmeyen bir nedenle acil iniş yapmak istedi. Ancak saat 18.51'de, Çekmeköy, Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde yalpalamaya başladı ve pilotların bütün çabasına rağmen, Parkverde Sitesi'nin bulunduğu bölgeye düştü. Elim kazanın ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olay yerinde açıklamada bulundu ve 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.
HELİKOPTERİ BAHÇEYE YÖNLENDİRDİLER
Şehit olan Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası itfaiye, polis ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait ekipler enkaz çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti.
Kazanın ardından sabah saatlerinde olay yerine ait fotoğraflarda çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Askeri helikopter, dört büyük blokun ortasındaki küçük bir alana düşmüştü.
Fotoğraflar, düşen helikopterin Parkverde Sitesi'nin bahçesine bilinçli olarak yönlendirdiğini, helikopterin bloklara çarpması halinde daha büyük bir faciaya sebep olabileceğini belgeler nitelikteydi.
Sancaktepe'deki kazada da 4 askerimiz şehit olmuş, helikopter boş bir alana düşmüştü.
SANCAKTEPE'DE DE YAŞANMIŞTI
4 şehidin bu gayreti, geçen yıl İstanbul Sancaktepe'de 26 Kasım'da yaşanan kazayı hatırlattı. 2'si subay, 2'si astsubay 4 askerin şehit olduğu kazada, aynı tip helikopter büyük bir fedakârlıkla yine apartmanlara değil, yoldaki küçük bir alana yönlenmişti.
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