Fadik Sevin Atasoy, samuray eğitimi aldı

Japonya'da ilk defa kadın samuray okulu açıldı. Kadın samuray eğitimlerine katılan ilk öğrencilerden biri de oyuncu Fadik Sevin Atasoy oldu. Eğitimin ilk dersi Muğla'nın Göcek ilçesinde verildi.

Eğitimlere dair fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan ünlü oyuncu, sürece dair detayları da takipçileriyle paylaştı.

"TARİH YAZIYORUZ"

Fadik Sevin Atasoy, paylaşımına; "Japon tarihinde yer almış ama isimlerinden hiç söz edilmemiş hatta gizli tutulmuş olan kadın samurayları onurlandırıyoruz. Dünya tarihinde ilk defa kadın samuray tekniklerinin uygulamaya geçirildiği bir eğitimin ilk öğrencilerinden olduk. Dünyanın dört bir ucundan eğitim için seçilen kadın samuray adaylarıyla günlerdir gece gündüz çalışıyor, öğreniyoruz. Gerçek gücün birlikten doğduğunu yeniden hatırlamak ve hatırlatmak niyeti ile biriz ve bir aradayız. Tarih yazıyoruz" ifadelerini not düştü.

Fadik Sevin Atasoy, Samuray eğitim alması konusunda şunları söyledi; "Böyle bir okul olduğunu duyunca araştırıp başvuruda bulundum. Girdiğim mülakat sonrasında okula kabul edildim."