Fagiano Okayama - Kamatamare Sanuki rakamlar

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fagiano Okayama, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Kamatamare Sanuki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Fagiano Okayama 35 puanla 11. sırada, Kamatamare Sanuki 24 puanla 20. sırada bulunuyor. Fagiano Okayama son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kamatamare Sanuki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Fagiano Okayama galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.10, Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 4.30.

Fagiano Okayama son haftadaki Fukuoka müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Fagiano Okayama, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fagiano Okayama, kendi sahasında 15 gol attı, 10 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kamatamare Sanuki 12 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.

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