Fagiano Okayama - Tokushima Vortis karşılaşma önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Fagiano Okayama, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Tokushima Vortis takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Fagiano Okayama 35 puanla 10. sırada, Tokushima Vortis 34 puanla 12. sırada bulunuyor. Fagiano Okayama, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 437 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Fagiano Okayama kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 2.80, Tokushima Vortis sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Fagiano Okayama son haftadaki Fukuoka müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, Tokyo Verdy karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Fagiano Okayama, evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 10 gol yedi.

Tokushima Vortis, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tokushima Vortis 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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