Fahrettin Altun, Özel'in sığınmacı iddialarını yalanladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Almanya'dan Türkiye'ye sığınmacı gönderileceği yönündeki iddialarını yalanlayarak, böyle bir anlaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.

Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in bugünkü konuşmasında, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından farklı tarihlerde 3 kez yalanlanan, 'Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor/gönderilecek' şeklindeki iddiaları yeniden dile getirdiğine şahit olduk.

Bununla birlikte, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Sayın Scholz'un, her hafta yasal oturma hakkı olmayan 500 Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderilmesi konusunda anlaştığı' ileri sürülmüş, bu iddia da 27 Eylül 2024 tarihinde Dışişleri Bakanlığımız ve Merkezimiz tarafından kesin bir dille yalanlanmıştır.

Aynı iddialar, Türk kamuoyunu manipüle etmek amacıyla, "Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı gönderiliyor" şeklinde yeniden servis edilmiştir. İddiaya dayanak olarak Türkiye karşıtı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan bir görüntü kullanılmış ve iddianın asılsız, görüntülerin kurgu olduğu 29 Eylül tarihinde Merkezimizce detaylı bir biçimde kamuoyuna açıklanmıştır.

Dezenformasyonları ifşa edilen Türkiye karşıtı propaganda hesapları, 'Almanya'daki sığınmacılar uçaklarla Türkiye'ye gönderiliyor' iddiasıyla bu kez farklı bir kurgu görüntüyü yaymaya çalışmışlardır. Bu görüntülerin de Türkiye'ye sığınmacı gönderilmesiyle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı, sesin görüntülere sonradan eklendiği Merkezimizce tespit edilmiş ve 15 Ekim'de iddialar belgeleriyle yalanlanmıştır.