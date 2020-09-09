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Faik Öztrak kimdir? Faik Öztrak kaç yaşında?

26 Mart 1954 yılında Ankara'da doğan Faik Öztrak kimdir? Sorusu merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Ekonomi Bölümü'nü bitiren evli ve 1 çocuk babası olan Faik Öztrak hakkında detaylar...

Faik Öztrak

Faik Öztrak kimdir? Sorusu merak ediliyor. Faik Öztrak koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle merak edilen konu oldu. Faik Öztrak hayatı hakkında detaylar...

FAİK ÖZTRAK KİMDİR?

Ankara - 1954, A. Orhan, Ayten.

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İngiltere Birmingham Üniversitesinde Kalkınma Finansmanı alanında yüksek lisans yaptı.

DPT'de uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkanvekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. BDDK Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Bir gazetede ekonomi politikaları üzerine köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli üniversitelerde konuk öğretim üyesi olarak ders verdi. TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırma Forumunda direktörlük görevinde bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği üzerine yazdığı makaleleri yayımlandı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Avrupa-Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı. Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomik ve Mali Konular Komitesi Başkanlığına seçildi. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev aldı. Ekonomi ve Güvenlik Komitesi Başkanı seçildi. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.
İngilizce ve Fransızca bilen Öztrak, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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