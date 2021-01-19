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Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Gözler toplantı öncesinde faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ne zaman toplanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? İşte, son beklenti anketleri...

Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Faizler yükselecek mi, düşecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu soruların cevabı merak edilip araştırılırken Reuters tarafından faiz beklenti anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, faizler yükselecek mi, düşecek mi? Faiz kararları en zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve Reuters anketinin sonuçlarıyla ilgili detaylar...

PARA POLİTİKASI KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayının son günlerinde yani 24 Ocak Perşembe günü toplanacak. Toplantının ardından saat 14.00 sıralarında yeni faiz kararının açıklanması bekleniyor.

REUTERS BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Perşembe gün ki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Tahminler devam ederken Reuters tarafından beklenti faiz beklenti anketi açıklandı. İşte, anketin detayları...

Reuters tarafından yapılan ankete 20 kurum katıldı. 20 kurumdan 15'i Ocak ayı faizinin sabit tutulması, 5'i ise faizlerin yükseltilmesi beklentilerini ankete iletti. 3 kurumdan ikisinin arış beklentisi 50 baz puan iken diğer ikisinin anket beklentisi ise 100 baz puan olarak ankete yansıdı. Anket sonuçlarına göre uzmanların genel beklentisi ise geçtiğimiz ay ki artış sonrası faizlerin sabit tutulacağı yönünde...

2021 SONU İÇİN BEKLENTİ: YÜZDE 13.25

Reuters tarafından yapılan 16 katılımcıyla yapılan 2021 yıl sonu faiz beklentisi ise %13.25 seviyesinde.

TCMB'nin bugün yayımlanan beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon beklentileri bankanın %9.4 tahmininden oldukça yukarıda, %11.15 seviyesinde şekilleniyor. Bu bağlamda TCMB'nin PPK toplantısı sonrası ay sonunda yayınlayacağı enflasyon raporu da piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

TCMB tarafından yayınlanan faiz beklenti anketinde yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimi tahminleri önde geliyor. Yine ankete göre gelecek üç ay içinde politika faizinde değişim beklenmezken, 12 ay sonraki politika faizi beklentisi %13.28 seviyesinde olması bekleniyor.

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