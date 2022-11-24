Faiz kararı öncesi yatay seyir

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Dolar/TL, TCMB’nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde yatay seyrini sürdürdü. Kur 18.61 TL seviyesinde.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Son toplantısında faizi 150 baz puan indirerek yüzde 10.50 seviyesine çeken TCMB bu toplantı için de aynı yönde sinyal vermişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklara göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü.