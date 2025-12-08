Yeni müşteri sayısını artırmayı amaçlayan bankalar, faizsiz kredi ve nakit avans kampanyalarına devam ediyor. Mevcut kampanyalarda beş farklı banka, sadece ilk kez hesap açan müşterilere özel olarak faizsiz kredi imkânı sunuyor. Bu kapsamında kullanılabilecek toplam limit 90 bin TL’ye kadar çıkarken, geri ödeme vadeleri 3 ile 6 ay arasında değişiklik gösteriyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar listesi