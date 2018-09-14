Fakel - Shakhter-Volga-Olimpiets düellosu

Fakel ve Shakhter-Volga-Olimpiets, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 13 puanlı Fakel 11. sırada bulunuyor, Shakhter-Volga-Olimpiets 18 puana sahip ve 6. sırada. Fakel son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Shakhter-Volga-Olimpiets, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; Fakel galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 2.90, Shakhter-Volga-Olimpiets galibiyet oranı 2.00.

Fakel önceki hafta Volgar-Gazprom mücadelesinde 2-1 kazandı.

Shakhter-Volga-Olimpiets ise Avangard Kursk karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Fakel, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 5 gol yedi.

Shakhter-Volga-Olimpiets, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhter-Volga-Olimpiets 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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