Falkenbergs FF - Landskrona maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında Falkenbergs FF ile Landskrona, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Falkenbergs FF 46 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Landskrona 18 puanda ve 15. sırada. Falkenbergs FF, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Landskrona son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 428. İddaa'da Falkenbergs FF kazanır 1.35, berabere biter 4.00, Landskrona kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Falkenbergs FF son haftadaki Landskrona müsabasında 4-0 kazandı.

Landskrona ise Falkenbergs FF karşılaşmasında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Falkenbergs FF, 19 gol attı ve 10 gol yedi.

Landskrona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Landskrona, 11 gol atarken 17 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ