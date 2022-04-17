Fantastik sinemanın 15 klasiği

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI BÖLÜM 2 (2011)

(Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2)

Yedinci filmin umutsuz ve kasvetli karanlığının peşinden gelen bir ölüm kalım savaşı! Büyücülerin dünyasındaki faşizan Voldemort rejimine karşı demokratik ve paylaşımcı değerleri savunan Hogwarts ruhunun savaşı bu... Tek lidere karşı herkesin kendi görevini yaptığı ekipte Harry Potter da var. Harry'nin gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavradığı film, seriye yakışan görkemli bir final. Bu film, sadece Voldemort ile Harry arasında "İyi olan kazanır" diyeceğimiz bir final karşılaşması değil. Daha fazlası... Bir yanıyla, adının da çağrıştırdığı gibi ölüm korkusuyla baş etme üzerine bir film. Harry gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavrıyor. İsyan hareketinin aslında bir lideri değil, ruhu var. Harry de o ruhun bir parçası. Savaşa yıllar öncesinden hazırlanan Hogwarts, öğretmeni ve öğrencileriyle bir bütün olarak çıkıyor Voldemort'un karşısına.