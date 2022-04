Fantastik sinemanın 15 klasiği

EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN (2010)

(How to Train Your Dragon)

Cressida Cowell’in 12 kitaplık serisinden sinemaya uyarlanan film, ejderhalarla savaşan bir Viking adasında geçiyor. Kral babasına ve diğer Viking savaşçılarına benzemeyen çelimsiz Hiccup, avladığı ilk ejderhaya kıyamıyor ve onu gizlice yaşatmaya karar veriyor. Gerçek gücün ve bilgeliğin, “düşmanı”nı anlamaktan geçtiğini vurgulayarak barışın sırrını ifşa eden harika bir film... Dean DeBlois ve Chris Sanders’in yönettiği filmin çok eğlenceli ve sürükleyici olduğunu da belirtelim.